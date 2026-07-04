Стал известен возможный новый клуб Артёма Довбика

Нападающий «Ромы» Артём Довбик может продолжить карьеру в «Дженоа». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, римляне готовы отпустить украинского форварда в аренду уже этим летом.

Отмечается, что главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси лично работает над тем, чтобы убедить Довбика принять предложение клуба и перебраться в Геную.

В минувшем сезоне 29-летний украинец пропустил серьёзную часть кампании из-за проблем со здоровьем. В 18 матчах за римскую команду он записал на свой счёт три забитых мяча и две результативные передачи.

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