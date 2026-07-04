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Анчелотти назвал единственного человека, который имеет право давать ему советы в футболе

Анчелотти назвал единственного человека, который имеет право давать ему советы в футболе
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о критике в свой адрес.

«В Италии говорят, что каждый мужчина считает себя тренером, а каждая женщина — архитектором. Не знаю, разбираюсь ли я в футболе или нет, но в этом плане судить меня точно никому не стоит.

Есть только один неоспоримый факт — я подготовился более чем к 1400 матчам. Возможно, этого всё равно мало, чтобы по-настоящему понимать футбол, но это в любом случае солидный багаж опыта.

Лишь один человек подготовил больше матчей, чем я, — Алекс Фергюсон, у которого их свыше 2000. Я готов прислушиваться ко всем, но единственный, кто действительно может давать мне советы, — это Алекс Фергюсон.

Я на сто процентов уверен, что не гений, но так же на сто процентов уверен, что и не дурак», — приводит слова Анчелотти ESPN.

5 июля Бразилия сыграет в 1/8 чемпионата мира против Норвегии.

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