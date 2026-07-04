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«Мы прославили нашу страну». Тренер Кабо-Верде — о поражении от Аргентины в 1/16 финала ЧМ

«Мы прославили нашу страну». Тренер Кабо-Верде — о поражении от Аргентины в 1/16 финала ЧМ
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Главный тренер сборной Кабо-Верде Бубишта дал комментарий после поражения от команды Аргентины (2:3, дополнительное время) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

«Мы прославили нашу страну. Мы дважды сыграли вничью с чемпионами мира, довели дело до дополнительного времени… Больше всего гордимся нашими игроками. Мы показали свою идентичность», – приводит слова Бубишты Ole.

Команда ни разу не уступила в основное время на турнире, сыграв вничью три раза на групповом этапе – с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0).

Аргентина вышла в 1/8 финала ЧМ-2026. В следующей стадии турнира действующие чемпионы мира встретятся с Египтом.

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