«Мы прославили нашу страну». Тренер Кабо-Верде — о поражении от Аргентины в 1/16 финала ЧМ

Главный тренер сборной Кабо-Верде Бубишта дал комментарий после поражения от команды Аргентины (2:3, дополнительное время) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

«Мы прославили нашу страну. Мы дважды сыграли вничью с чемпионами мира, довели дело до дополнительного времени… Больше всего гордимся нашими игроками. Мы показали свою идентичность», – приводит слова Бубишты Ole.

Команда ни разу не уступила в основное время на турнире, сыграв вничью три раза на групповом этапе – с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0).

Аргентина вышла в 1/8 финала ЧМ-2026. В следующей стадии турнира действующие чемпионы мира встретятся с Египтом.