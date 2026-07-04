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«Чистое безумие». Ибрагимович раскритиковал выход Роналду в старте Португалии

«Чистое безумие». Ибрагимович раскритиковал выход Роналду в старте Португалии
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Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал матч 1/16 финала чемпионата мира, в котором Португалия обыграла Хорватию со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

«Это был шикарный матч, но концовку ему испортил VAR. Гол, который сделал бы счёт 2:2, был абсолютно чистым, а его отмена — самое настоящее ограбление.

Либо датчик в мяче сработал неправильно, либо судьи допустили ошибку, потому что Ренату Вейга коснулся мяча, а значит, никакого офсайда быть не должно. Достаточно посмотреть повтор: 20-й номер сборной Хорватии мяча не касается и траекторию не меняет. Его задевает именно 13-й номер Португалии — Вейга. Как после этого вообще можно было зафиксировать положение вне игры?

Защитник касается мяча, а лучший бомбардир Хорватии внезапно оказывается в офсайде? Это просто абсурд. Хорватию, которая билась до конца, лишили сказочного момента на этом чемпионате мира. Чтобы отменять гол на 90-й минуте, решение должно быть железобетонным. Здесь же ничего подобного не было. Это уже не судейство — это настоящее ограбление. Для меня всё очевидно: они хотели, чтобы Португалия и Роналду вышли в 1/8 финала, где сыграли бы против Испании.

Невозможно чего-то добиться в 2026 году, когда атаку команды возглавляет 41-летний Криштиану. Тем более когда на скамейке есть Рамуш, который вышел и сразу забил. Это уже не про легендарное лидерство, а про эго, которое держит сборную в заложниках. Роналду потерял прежнее касание мяча и подвижность. Сейчас он просто ждёт мяч в штрафной. На этом этапе карьеры его больше тянет вперёд аура, чем ноги. Продолжать ставить его в старт — это чистое безумие, продиктованное ностальгией», — приводит слова Ибрагимовича GOAL.

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Хабиб сразился со Златоном Ибрагимовичем в армреслинге

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