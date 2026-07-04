Парагвай — Франция: во сколько начало матча 1/8 финала ЧМ-2026, где смотреть трансляцию

В ночь с 4 на 5 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Парагвая и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На стадии 1/16 финала сборная Парагвая прошла Германию (1:1, 3:4 пен.), а Франция разгромила Швецию со счётом 3:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).