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Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 3 июля 2026 года: кто лидер, сколько мячей

Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 3 июля: кто лидер, сколько мячей
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Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялся ряд матчей 1/16 финала турнира.

На данный момент лидером гонки бомбардиров остаётся аргентинский нападающий Лионель Месси, забивший семь мячей. Французский форвард Килиан Мбаппе с шестью голами располагается на второй строчке рейтинга.

Пять голов на счету нападающих Эрлинга Холанда (Норвегия) и Гарри Кейна (Англия). По четыре мяча у Винисиуса Жуниора (Бразилия), Исмаилы Сарра (Сенегал), Микеля Оярсабаля (Испания) и Усмана Дембеле (Франция). Отметим, что на счету Криштиану Роналду (Португалия) — три гола.

С полным списком лучших бомбардиров можно ознакомиться здесь.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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