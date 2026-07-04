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На чемпионате мира по футболу не осталось команд от Азии

На чемпионате мира по футболу не осталось команд от Азии
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Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Австралии и Египта. Команды играли на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 21:00 МСК
Австралия
Окончен
1 : 1
2 : 4
Египет
0:1 Ашур – 13'     1:1 Хани – 55'    

Игра закончилась победой африканской команды со счётом 1:1 (4:2 пен.). Таким образом, на чемпионате мира не осталось команд – представительниц азиатской футбольной конфедерации.

Австралия — последняя из команд, вышедших на ЧМ-2026 по азиатской квоте, которая вылетела с турнира.

Напомним, Азиатскую футбольную конфедерацию в плей-офф представляли две сборные – Австралия и Япония.

Япония ранее уступила Бразилии (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Япония
0:1 Сано – 29'     1:1 Каземиро – 56'     2:1 Мартинелли – 90+5'    

ЧМ‑2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальную стадию, из-за изменившегося формата турнира, впервые в истории отобрались 48 команд.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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