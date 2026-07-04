На чемпионате мира по футболу не осталось команд от Азии

Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Австралии и Египта. Команды играли на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США.

Игра закончилась победой африканской команды со счётом 1:1 (4:2 пен.). Таким образом, на чемпионате мира не осталось команд – представительниц азиатской футбольной конфедерации.

Австралия — последняя из команд, вышедших на ЧМ-2026 по азиатской квоте, которая вылетела с турнира.

Напомним, Азиатскую футбольную конфедерацию в плей-офф представляли две сборные – Австралия и Япония.

Япония ранее уступила Бразилии (1:2).

ЧМ‑2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальную стадию, из-за изменившегося формата турнира, впервые в истории отобрались 48 команд.