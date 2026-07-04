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«Не смирился с тем, что остаётся на скамейке». Анчелотти высказался о ситуации Неймара

«Не смирился с тем, что остаётся на скамейке». Анчелотти высказался о ситуации Неймара
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о готовности Неймара выйти в стартовом составе на чемпионате мира-2026.

«Да, он способен провести на поле все 90 минут. Он не смирился с тем, что остаётся на скамейке, но при этом ведёт себя очень профессионально. Неймар отлично работает на тренировках. Это футболист, которого в команде очень уважают, ценят и любят. Он важен для сборной, потому что обладает выдающимся мастерством и при этом остаётся очень скромным человеком. Я очень доволен им. И, разумеется, он хочет играть, как и всегда», — приводит слова Анчелотти Globo Esporte.

34-летний нападающий пропустил два матча группового этапа ЧМ-2026 из-за повреждения, а затем появился на поле со скамейки в игре против Шотландии, завершившейся победой Бразилии со счётом 3:0.

После этого в матче 1/16 финала против Японии, который бразильцы выиграли 2:1, Неймар так и не вышел на поле и остался в запасе.

Уже в воскресенье, 5 июля, сборная Бразилии встретится с Норвегией в рамках 1/8 финала чемпионата мира.

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Зачем Неймар вернулся в сборную Бразилии

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