Сборная Кабо-Верде на ЧМ не проиграла в основное время в матчах с чемпионами мира и Европы

Сборная Кабо-Верде на проходящем чемпионате мира — 2026 не проиграла в основное время в матчах с чемпионами мира в лице национальной команды Аргентины и чемпионами Европы сборной Испании. И испанцами кабовердинцы встречались на групповом этапе турнира, встреча завершилась вничью 0:0. С аргентинцами команда Кабо-Верде играла в 1/16 финала. Матч закончился победой аргентинцев в дополнительное время — 3:2.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.