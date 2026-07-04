Сборная Кабо-Верде на ЧМ не проиграла в основное время в матчах с чемпионами мира и Европы
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Сборная Кабо-Верде на проходящем чемпионате мира — 2026 не проиграла в основное время в матчах с чемпионами мира в лице национальной команды Аргентины и чемпионами Европы сборной Испании. И испанцами кабовердинцы встречались на групповом этапе турнира, встреча завершилась вничью 0:0. С аргентинцами команда Кабо-Верде играла в 1/16 финала. Матч закончился победой аргентинцев в дополнительное время — 3:2.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29' 1:1 Дуарте – 59' 2:1 Мартинес – 92' 2:2 Лопеш Кабрал – 103' 3:2 Боржеш – 111'
Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.
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