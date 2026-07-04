Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2026. Как выглядит сетка турнира

Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Колумбии одержала победу над национальной командой Ганы (1:0). Таким образом, определились все пары 1/8 финала ЧМ-2026.

На данный момент сетка ЧМ-2026 выглядит следующим образом:

Фото: «Чемпионат»

За выход в четвертьфинал турнира поборются Колумбия и Швейцария, Аргентина и Египет, Испания и Португалия, Бельгия и США, Англия и Мексика, Франция и Парагвай, Канада и Марокко, Норвегия и Бразилия.

Встречи 1/8 финала ЧМ-2026 пройдут с 4 по 7 июля. Победитель турнира определится в финальном матче, который запланирован на 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).