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Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2026. Как выглядит сетка турнира

Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2026. Как выглядит сетка турнира
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Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Колумбии одержала победу над национальной командой Ганы (1:0). Таким образом, определились все пары 1/8 финала ЧМ-2026.

На данный момент сетка ЧМ-2026 выглядит следующим образом:

Фото: «Чемпионат»

За выход в четвертьфинал турнира поборются Колумбия и Швейцария, Аргентина и Египет, Испания и Португалия, Бельгия и США, Англия и Мексика, Франция и Парагвай, Канада и Марокко, Норвегия и Бразилия.

Встречи 1/8 финала ЧМ-2026 пройдут с 4 по 7 июля. Победитель турнира определится в финальном матче, который запланирован на 19 июля.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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