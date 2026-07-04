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Гранит Джака прокомментировал информацию о возможном трансфере в «Челси»

Гранит Джака прокомментировал информацию о возможном трансфере в «Челси»
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Полузащитник «Сандерленда» и сборной Швейцарии Гранит Джака отреагировал на слухи о возможном переходе в «Челси».

«Это не моя работа — говорить о трансфере в «Челси». Для этого у меня есть люди, которые занимаются такими вопросами. Сейчас я хочу полностью сосредоточиться на чемпионате мира, — приводит слова Джаки Blick.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Сандерленд» уведомил «Челси» о нежелании расставаться с футболистом. Однако позже сообщалось, что переговоры между клубами по-прежнему продолжаются.

По данным прессы, сам Джака заинтересован в переходе в лондонский клуб. Одной из причин называется его желание вновь поработать под руководством Хаби Алонсо, а также возможность жить в Лондоне.

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