«Фол Месси был гораздо грубее». Экс-судья Халси — об удалении Балогуна

Экс-судья Марк Халси высказался об удалении форварда сборной США Фоларина Балогуна в матче с Боснией и Герцеговиной (2:0) на ЧМ-2026, сравнив этот эпизод с нарушением Лионеля Месси в матче с Алжиром (3:0), за которое аргентинец не понёс наказания.

«Мы стали свидетелями еще одного спорного эпизода в матче США – Босния и Герцеговина, когда в борьбе за мяч столкнулись игрок сборной США Фоларин Балогун и футболист Боснии Тарик Мухаремович.

В динамике этот эпизод не выглядел чем-то серьёзным, и арбитр не увидел в этом моменте нарушения. Однако на повторе видно, что ВАР обязан был вмешаться. Смотря повтор, понимаешь, что у судьи практически не остается другого выбора.

Балогуну просто не повезло – это был случайный контакт. Он смотрел исключительно на мяч, но если обратить внимание на положение его ноги, видно, что она опускается шипами прямо на ахиллово сухожилие боснийского игрока, затем перекатывается на голеностоп и выворачивает ему лодыжку.

К сожалению, понятия «случайность» в правилах не существует. Если единоборство ставит под угрозу здоровье соперника и совершается с чрезмерной силой, оно должно наказываться красной карточкой.

Если же вернуться к одному из ранних матчей турнира между Аргентиной и Алжиром, то там был эпизод с участием Лионеля Месси. В том моменте у Месси вообще не было шансов сыграть в мяч. Он шипами провёл по задней части икры алжирского защитника. На мой взгляд, тот эпизод был гораздо грубее, чем у Балогуна. ВАР должен был рекомендовать судье посмотреть повтор, поскольку арбитр допустил явную и очевидную ошибку.

Таким образом, мы увидели непоследовательность в оценке этих двух эпизодов, хотя её быть не должно было. Оба футболиста должны были быть удалены: Месси – за агрессивное поведение, а Балогун – за серьёзное нарушение правил, поскольку он боролся именно за мяч и имел возможность сыграть в него», – приводит слова Халси The Sun.