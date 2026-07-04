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Определились все участники 1/8 финала ЧМ по футболу 2026

Определились все участники 1/8 финала ЧМ по футболу 2026
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После победы Аргентины над командой Кабо-Верде со счётом 3:2 в дополнительное время и поражения Ганы от Колумбии 0:1 в матчах 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, стали известны все 16 участников следующего раунда плей-офф мирового первенства.

Таким образом, путёвки в 1/8 финала заработали Испания, Португалия, Египет, Швейцария, США, Бельгия, Англия, Мексика, Франция, Парагвай, Бразилия, Норвегия, Марокко, Канада, Аргентина и Колумбия.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

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