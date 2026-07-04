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Британские парламентарии предложили присвоить Гарри Кейну рыцарский титул

Британские парламентарии предложили присвоить Гарри Кейну рыцарский титул
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Партия либеральных демократов Великобритании внесла в парламент предложение о присвоении капитану сборной Англии Гарри Кейну рыцарского титула.

С данной инициативой выступила член парламента Лейла Моран. Она также призвала депутатов от всех партий и будущего премьер-министра Великобритании Эндрю Бернема поддержать это предложение.

«Гарри Кейн продемонстрировал вдохновляющие лидерские качества и характер как на поле, так и за его пределами, отстаивая те самые ценности, которые делают нашу страну такой великой. Если Энди Бернем хочет начать свою работать в должности премьер-министра с позитивной ноты, он должен поддержать мою кампанию. Речь идёт о сплочении страны. Я надеюсь, что каждый болельщик сборной Англии призовет депутатов подписаться под этим предложением! Давайте поддержим наших парней в матче против Мексики в понедельник и сделаем так, чтобы Гарри Кейн вернулся домой не только с трофеем, но и с заслуженным рыцарским званием», – сказала Моран.

Ранее сборная Англии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где встретится с Мексикой. У Гарри Кейна — пять мячей на турнире.

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