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Хабиб опубликовал пост после матча Аргентина — Кабо-Верде на ЧМ

Хабиб опубликовал пост после матча Аргентина — Кабо-Верде на ЧМ
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на матч 1/16 финала чемпионата мира-2026, в котором сборная Аргентины лишь в дополнительное время сумела дожать Кабо-Верде — 3:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

«Этот турнир, конечно, удивляет. А впереди ещё столько интересных матчей. Просто как команда из ниоткуда, команда, в которой непонятно кто играет, может вот так зарубиться с действующими чемпионами мира? То ли ещё будет, как говорится.

Кабо-Верде — однозначно открытие турнира и команда, которую запомнят на долгие годы. Игроки — настоящие герои своей страны, они прославили её на весь мир. А ведь большинство футбольных болельщиков даже не знали о существовании такой страны, не говоря уже о том, где она находится», — написал Хабиб в соцсетях.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Аргентины встретится с Египтом.

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