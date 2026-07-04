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Расписание матчей 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026

Расписание матчей 1/8 финала чемпионата мира — 2026
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Сегодня, 4 июля, стали известны все участники 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Предлагаем вам ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

Расписание игр 1/8 финала ЧМ-2026:

04.07.2026. 20:00. Канада – Марокко;
05.07.2026. 00:00. Парагвай – Франция;
05.07.2026. 23:00. Бразилия – Норвегия;
06.07.2026. 3:00. Мексика – Англия;
06.07.2026. 22:00. Португалия – Испания;
07.07.2026. 3:00. США – Бельгия;
07.07.2026. 19:00. Аргентина – Египет;
07.07.2026. 23:00. Швейцария – Колумбия.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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