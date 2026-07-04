Игрокам сборной Англии предложат снотворное перед игрой с Мексикой, гостиницу — засекретят

В сборной Англии принимают усиленные меры, чтобы игроки выспались перед следующим матчем чемпионата мира, об этом сообщает BBC.

В 1/8 финала турнира команда Томаса Тухеля встретится со сборной Мексики. Игра пройдёт 6 июля на стадионе «Ацтека» в Мехико.

Ранее болельщики мексиканцев мешали спать футболистам сборной Эквадора ночью перед матчем 1/16 финала ЧМ, запуская фейерверки возле гостиницы. В день игры сборная Мексики победила со счётом 2:0.

Как пишет BBC, в сборной Англии хотят сохранить в тайне гостиницу, где остановится команда, однако опасаются, что эта информация все же просочится в социальные сети. Кроме того, игрокам и сотрудникам сборной, которые не привезли с собой собственные приспособления для сна, такие как беруши или маски для сна, предложат натуральные снотворные средства или генераторы белого шума.

ЧМ‑2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальную стадию, из-за изменившегося формата турнира, впервые в истории отобрались 48 команд.