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Игрокам сборной Англии предложат снотворное перед игрой с Мексикой, гостиницу — засекретят

Игрокам сборной Англии предложат снотворное перед игрой с Мексикой, гостиницу — засекретят
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В сборной Англии принимают усиленные меры, чтобы игроки выспались перед следующим матчем чемпионата мира, об этом сообщает BBC.

В 1/8 финала турнира команда Томаса Тухеля встретится со сборной Мексики. Игра пройдёт 6 июля на стадионе «Ацтека» в Мехико.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее болельщики мексиканцев мешали спать футболистам сборной Эквадора ночью перед матчем 1/16 финала ЧМ, запуская фейерверки возле гостиницы. В день игры сборная Мексики победила со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 05:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
Эквадор
1:0 Киньонес – 22'     2:0 Хименес – 31'    
Удаления: нет / Инкапье – 90+5'

Как пишет BBC, в сборной Англии хотят сохранить в тайне гостиницу, где остановится команда, однако опасаются, что эта информация все же просочится в социальные сети. Кроме того, игрокам и сотрудникам сборной, которые не привезли с собой собственные приспособления для сна, такие как беруши или маски для сна, предложат натуральные снотворные средства или генераторы белого шума.

ЧМ‑2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальную стадию, из-за изменившегося формата турнира, впервые в истории отобрались 48 команд.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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