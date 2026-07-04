Расписание трансляций матчей 1/8 финала ЧМ-2026. Где в России покажут игры турнира
Стало известно, где в России покажут матчи 1/8 финала чемпионата мира-2026.
Игры этой стадии турнира в прямом эфире будут транслироваться на «Матч ТВ» и «Кинопоиске». Расписание трансляций составлено по московскому времени.
4 июля, суббота:
- Канада — Марокко, 20:00 — «Матч ТВ»
5 июля, воскресенье:
- Парагвай — Франция, 00:00 — «Матч ТВ»
- Бразилия — Норвегия, 23:00 — «Кинопоиск»
6 июля, понедельник:
- Мексика — Англия, 03:00 — «Кинопоиск»
- Португалия — Испания, 22:00 — «Матч ТВ»
7 июля, вторник:
- США — Бельгия, 03:00 — «Кинопоиск»
- Аргентина — Египет, 19:00 — «Матч ТВ»
- Швейцария — Колумбия, 23:00 — «Матч ТВ»
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
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