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Где смотреть матчи 1/8 финала ЧМ-2026: матч тв, кинопоиск, где покажут, Аргентина, Португалия, Франция, Англия, Испания

Расписание трансляций матчей 1/8 финала ЧМ-2026. Где в России покажут игры турнира
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Стало известно, где в России покажут матчи 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Игры этой стадии турнира в прямом эфире будут транслироваться на «Матч ТВ» и «Кинопоиске». Расписание трансляций составлено по московскому времени.

4 июля, суббота:

  • Канада — Марокко, 20:00 — «Матч ТВ»

5 июля, воскресенье:

  • Парагвай — Франция, 00:00 — «Матч ТВ»
  • Бразилия — Норвегия, 23:00 — «Кинопоиск»

6 июля, понедельник:

  • Мексика — Англия, 03:00 — «Кинопоиск»
  • Португалия — Испания, 22:00 — «Матч ТВ»

7 июля, вторник:

  • США — Бельгия, 03:00 — «Кинопоиск»
  • Аргентина — Египет, 19:00 — «Матч ТВ»
  • Швейцария — Колумбия, 23:00 — «Матч ТВ»

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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