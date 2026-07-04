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У Месси семь голов на ЧМ-2026 с игры, у Роналду столько же за все ЧМ в карьере

У Месси семь голов на ЧМ-2026 с игры, у Роналду столько же за все ЧМ в карьере
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В рамках продолжающегося чемпионата мира — 2026 нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил семь голов без учёта пенальти, у форварда национальной команды Португалии Криштиану Роналду столько же за все шесть турниров в карьере. Отметим, что всего Месси забил 20 голов на чемпионатах мира, Роналду — 11.

В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет с Египтом, Португалия встретится с национальной командой Испании.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

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