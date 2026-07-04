«Выглядел ужасно». Агбонлахор — о Гарри Кейне в матче с ДР Конго на ЧМ-2026

Бывший нападающий «Астон Виллы» Гэбриэл Агбонлахор обрушился с критикой на форварда Гарри Кейна, несмотря на дубль игрока сборной Англии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против ДР Конго (2:1).

«Понимаю, что он забил фантастический победный гол, но в остальном его игра была ужасной. Терял мячи, снова играл в центре полузащиты, как на чемпионате Европы… Он ничего не предложил в оставшейся части матча, кроме голов. Да, моментами было невероятно, забил классный гол, но против ДР Конго он должен был сделать больше. Я просто говорю правду. Если мы хотим выиграть чемпионат мира, Кейн должен делать больше. Ещё раз: фантастический второй гол, но в целом по игре он сделал недостаточно», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT.

Сборная Англии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где встретится с Мексикой. У Гарри Кейна — пять мячей на турнире.