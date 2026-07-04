Болельщики Аргентины и Кабо-Верде подрались во время матча ЧМ-2026

Болельщики сборных Аргентины и Кабо-Верде подрались во время матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Участников потасовки разняла полиция. Команды играли на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Встреча завершилась победой южноамериканской команды со счётом 3:2.

В 1/8 финала сборная Аргентины сыграет с национальной командой Египта. Матч пройдёт во вторник, 7 июля, в 19:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).