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Болельщики Аргентины и Кабо-Верде подрались во время матча ЧМ-2026

Болельщики Аргентины и Кабо-Верде подрались во время матча ЧМ-2026
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Болельщики сборных Аргентины и Кабо-Верде подрались во время матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Участников потасовки разняла полиция. Команды играли на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Встреча завершилась победой южноамериканской команды со счётом 3:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

В 1/8 финала сборная Аргентины сыграет с национальной командой Египта. Матч пройдёт во вторник, 7 июля, в 19:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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