Хабиб Нурмагомедов назвал лучший гол ЧМ-2026

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вновь высказался о матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Кабо-Верде, который завершился победой действующих чемпионов мира в дополнительное время со счётом 3:2.

«Видел все голы турнира. Пока что лучший гол турнира, по моему мнению, забили Кабо-Верде», — написал Хабиб в своих соцсетях.

При этом Нурмагомедов не уточнил, какой именно мяч имеет в виду. Вероятнее всего, речь идёт о голе Сидни Лопеша Кабрала, который на 103-й минуте дополнительного времени поразил ворота Аргентины и сделал счёт 2:2.

В следующем раунде Аргентина сыграет со сборной Египта.

Месси смеётся во время досмотра в аэропорту