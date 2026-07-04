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Хабиб Нурмагомедов назвал лучший гол ЧМ-2026

Хабиб Нурмагомедов назвал лучший гол ЧМ-2026
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вновь высказался о матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Кабо-Верде, который завершился победой действующих чемпионов мира в дополнительное время со счётом 3:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

«Видел все голы турнира. Пока что лучший гол турнира, по моему мнению, забили Кабо-Верде», — написал Хабиб в своих соцсетях.

При этом Нурмагомедов не уточнил, какой именно мяч имеет в виду. Вероятнее всего, речь идёт о голе Сидни Лопеша Кабрала, который на 103-й минуте дополнительного времени поразил ворота Аргентины и сделал счёт 2:2.

В следующем раунде Аргентина сыграет со сборной Египта.

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