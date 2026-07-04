Стоимость билетов на матч Мексики и Англии в 1/8 ЧМ выросла в 57 раз от номинала — BBC

Билеты, изначально приобретённые болельщиками сборной Англии на предстоящий матч 1/8 финала чемпионата мира против Мексики, были перепроданы на официальном портале ФИФА по значительно завышенным ценам, об этом сообщает BBC.

Самые дорогие билеты, изначально стоившие $ 605 (£ 460), теперь предлагаются по цене $ 30 000 (£ 22 800) за каждый. С учётом комиссии ФИФА в размере 15% для покупателя, общая стоимость билета достигает $ 34 500 (£ 26 220) — эта сумма в 57 раз превышает номинальную стоимость.

Самый дешёвый доступный билет, номинальная стоимость которого составляла $ 295 (£ 224), теперь продаётся за $ 3448 (£ 2620), что почти в 12 раз дороже первоначальной цены.

По данным BBC, за последние три дня цены выросли ещё на треть, тогда как билеты на другие матчи плей‑офф дешевеют.

ЧМ‑2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальную стадию, из-за изменившегося формата турнира, впервые в истории отобрались 48 команд.