Хабиб Нурмагомедов обратился к Кабо-Верде после игры с Аргентиной
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к сборной Кабо-Верде после матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Аргентины.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29' 1:1 Дуарте – 59' 2:1 Мартинес – 92' 2:2 Лопеш Кабрал – 103' 3:2 Боржеш – 111'
Накануне команда из Африки едва не сотворила громкую сенсацию в игре с действующими чемпионами мира, уступив лишь в дополнительное время со счётом 2:3.
После встречи Нурмагомедов опубликовал в соцсетях карту с расположением Кабо-Верде и коротко написал: «Кабо-Верде, отправьте мне локацию😁».
Ранее Хабиб уже называл Кабо-Верде главным открытием турнира и отмечал, что команда, о которой многие болельщики прежде почти ничего не знали, сумела ярко заявить о себе на мировом уровне.
Месси смеётся во время досмотра в аэропорту
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