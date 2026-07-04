Хабиб Нурмагомедов обратился к Кабо-Верде после игры с Аргентиной

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к сборной Кабо-Верде после матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Аргентины.

Накануне команда из Африки едва не сотворила громкую сенсацию в игре с действующими чемпионами мира, уступив лишь в дополнительное время со счётом 2:3.

После встречи Нурмагомедов опубликовал в соцсетях карту с расположением Кабо-Верде и коротко написал: «Кабо-Верде, отправьте мне локацию😁».

Ранее Хабиб уже называл Кабо-Верде главным открытием турнира и отмечал, что команда, о которой многие болельщики прежде почти ничего не знали, сумела ярко заявить о себе на мировом уровне.

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