Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хабиб Нурмагомедов обратился к Кабо-Верде после игры с Аргентиной

Хабиб Нурмагомедов обратился к Кабо-Верде после игры с Аргентиной
Комментарии

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к сборной Кабо-Верде после матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

Накануне команда из Африки едва не сотворила громкую сенсацию в игре с действующими чемпионами мира, уступив лишь в дополнительное время со счётом 2:3.

После встречи Нурмагомедов опубликовал в соцсетях карту с расположением Кабо-Верде и коротко написал: «Кабо-Верде, отправьте мне локацию😁».

Ранее Хабиб уже называл Кабо-Верде главным открытием турнира и отмечал, что команда, о которой многие болельщики прежде почти ничего не знали, сумела ярко заявить о себе на мировом уровне.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года

Месси смеётся во время досмотра в аэропорту

Материалы по теме
Хабиб Нурмагомедов назвал лучший гол ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android