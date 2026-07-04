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Стал известен лучший игрок матча Колумбия — Гана

Стал известен лучший игрок матча Колумбия — Гана
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Нападающий сборной Колумбии Луис Диас был признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Ганы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 04:30 МСК
Колумбия
Окончен
1 : 0
Гана
1:0 Арьяс – 14'    

Встреча, прошедшая в Канзас-Сити, завершилась минимальной победой колумбийской команды — 1:0. Диас появился в стартовом составе и провёл на поле почти весь матч, покинув его лишь на 90-й минуте. При этом результативными действиями форвард не отметился.

В следующем раунде турнира сборная Колумбии встретится со Швейцарией. Матч 1/8 финала состоится 7 июля в Ванкувере.

Ранее определились все участники 1/8 финала турнира. Старт этот стадии пройдёт сегодня. Первым матчем 1/8 станет противостояние Канады и Марокко.

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