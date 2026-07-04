Благодаря «Симпсонам» стало известно, кто сыграет в финале ЧМ-2026

В преддверии приближающегося финала чемпионата мира по футболу, который пройдёт 19 июля на арене «Метлайф‑стэдиум» в Нью‑Йорке, штат Нью‑Джерси, в Сети завирусилась фотография из мультсериала «Симпсоны», в которой, как считают фанаты, предсказаны финалисты мирового первенства.

Источник вирусной теории — эпизод «The Cartridge Family» (Семейство с патронами) из девятого сезона, вышедший на экраны в 1997 году.

В начале эпизода семья Симпсонов смотрит по телевизору рекламу футбольного матча, где встречаются сборные Мексики и Португалии, и в итоге посещает его.

Симпсоны смотрят матч Мексика — Португалия Фото: Кадр из мультсериала

Примечательно, что у этого матча нет привязки ко времени, поэтому многие решили, что это финал ЧМ-2026.

Во-первых, Мексика и Португалия попали на турнир, играют в плей офф и могут встретиться только в финале. Во-вторых, в начале серии есть момент, когда Мексика выиграла стартовый матч на ЧМ, а мексиканцы, действительно, стартовали с победы на турнире. В-третьих, в серии есть момент, когда мексиканец прыгает в бассейн — фанаты связали это с недавним перформансом сборной Мексики, который они взяли у норвежцев: футболисты в тканевых масках изображают гребущих викингов, сидя на полу раздевалки. В-четвёртых, в кадре мелькает название стадиона «Springfield Stadium», который находится, соответственно, в США, где и сейчас пройдёт финал ЧМ.

Ранее «Симпсоны» предсказали такие события, как победа сборной Бразилии над Германией на ЧМ-2014, травму Неймара на том же турнире, выступление Леди Гаги на Супербоуле, президенство Дональда Трампа, войну в Сирии и многое другое.