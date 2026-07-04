Защитник Египта Хани — первый игрок с двумя автоголами на одном ЧМ

Защитник сборной Египта Мохамед Хани отправил мяч в свои ворота в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Австралией (1:1, 4:2 пен.). Таким образом, он стал первым футболистам с двумя автоголами на одном ЧМ с момента ведения статистики в 1966 году.

Ранее Хани забил мяч в ворота своей команды в матче 1-го тура группового этапа с национальной командой Бельгии (1:1).

Сборная Австралии стала второй в группе D. Национальная команда Египта заняла второе место в группе G.

В 1/8 финала сборная Египта встретится с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).