Все пары 1/8 финала ЧМ, Аргентина с голом Месси с трудом прошла Кабо-Верде. Главное к утру

Определились все участники 1/8 финала ЧМ по футболу — 2026, Аргентина одолела Кабо-Верде в матче с пятью голами за 120 минут, Кордоба хочет покинуть «Краснодар» — в нём заинтересован «Интернасьонал». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».