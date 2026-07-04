Все пары 1/8 финала ЧМ, Аргентина с голом Месси с трудом прошла Кабо-Верде. Главное к утру
Определились все участники 1/8 финала ЧМ по футболу — 2026, Аргентина одолела Кабо-Верде в матче с пятью голами за 120 минут, Кордоба хочет покинуть «Краснодар» — в нём заинтересован «Интернасьонал». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Определились все участники 1/8 финала ЧМ по футболу 2026.
- Аргентина одолела Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ в матче с пятью голами за 120 минут.
- Кордоба хочет покинуть «Краснодар», в нём заинтересован «Интернасьонал» — Correio do Povo.
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