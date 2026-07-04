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4 июля главные новости спорта, футбол, ЧМ-2026, РПЛ, трансферы, теннис, Уимблдон-2026

Все пары 1/8 финала ЧМ, Аргентина с голом Месси с трудом прошла Кабо-Верде. Главное к утру
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Определились все участники 1/8 финала ЧМ по футболу — 2026, Аргентина одолела Кабо-Верде в матче с пятью голами за 120 минут, Кордоба хочет покинуть «Краснодар» — в нём заинтересован «Интернасьонал». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Определились все участники 1/8 финала ЧМ по футболу 2026.
  2. Аргентина одолела Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ в матче с пятью голами за 120 минут.
  3. Кордоба хочет покинуть «Краснодар», в нём заинтересован «Интернасьонал» — Correio do Povo.
  4. Египет победил Австралию в серии пенальти и вышел в 1/8 финала ЧМ-2026.
  5. Колумбия победила Гану и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.
  6. Результаты матчей 1/16 финала ЧМ по футболу — 2026 на 3 июля.
  7. Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 3 июля: кто лидер, сколько мячей.
  8. Месси установил два рекорда ЧМ, которые никогда никому не покорялись в истории футбола.
  9. У Месси семь голов на ЧМ-2026 с игры, у Роналду столько же за все ЧМ в карьере.
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