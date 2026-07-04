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Возинья отреагировал на вылет Кабо-Верде с ЧМ и поражение от Аргентины

Возинья отреагировал на вылет Кабо-Верде с ЧМ и поражение от Аргентины
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Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья прокомментировал вылет команды с чемпионата мира 2026 года после поражения от Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

Сборная Кабо-Верде завершила выступление на турнире на стадии 1/16 финала, уступив Аргентине со счётом 2:3 в дополнительное время.

«Многие думали, что для Аргентины это будет лёгкая победа, но я горжусь ребятами и собой за то, что мы представили нашу страну на мировой карте благодаря этой игре. Я очень горжусь этим.
Мы сделали всё, что могли, и желаю удачи будущим победителям», — приводит слова вратаря журналист Давид Орштейн в Х.

Возинье 40 лет. Голкипер стал одним из самых популярных игроков турнира.

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