Возинья отреагировал на вылет Кабо-Верде с ЧМ и поражение от Аргентины

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья прокомментировал вылет команды с чемпионата мира 2026 года после поражения от Аргентины.

Сборная Кабо-Верде завершила выступление на турнире на стадии 1/16 финала, уступив Аргентине со счётом 2:3 в дополнительное время.

«Многие думали, что для Аргентины это будет лёгкая победа, но я горжусь ребятами и собой за то, что мы представили нашу страну на мировой карте благодаря этой игре. Я очень горжусь этим.

Мы сделали всё, что могли, и желаю удачи будущим победителям», — приводит слова вратаря журналист Давид Орштейн в Х.

Возинье 40 лет. Голкипер стал одним из самых популярных игроков турнира.

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