Только две африканские сборные из девяти прошли стадию 1/16 финала на ЧМ-2026

Только две африканские сборные из девяти, прошедших в плей-офф на чемпионате мира — 2026, преодолели стадию 1/16 финала. Так, Марокко выбило Нидерланды (1:1, 3:2) в серии пенальти, а Египет – Австралию (1:1, 4:2). ЮАР проиграла Канаде (0:1), Кот-д’Ивуар – Норвегии (1:2), Сенегал – Бельгии (2:3 д.в.), ДР Конго – Англии (1:2), Кабо-Верде – Аргентине (2:3 д.в.), Алжир – Швейцарии (0:2), а Гана — Колумбии (0:1).

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.