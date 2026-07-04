«Мне сказали, ему 40 лет». Лионель Месси эмоционально отреагировал на игру Возиньи

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями об игре вратаря Кабо-Верде Возиньи после матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась победой Аргентины со счётом 3:2 в дополнительное время.

— Вратарь Кабо-Верде сегодня отразил много твоих ударов…

— Я был немного расстроен из-за множества попыток забить, но мне удалось забить один гол, и он был очень важным. Мне сказали, что ему 40 лет, и честно говоря, я был поражён его игрой сегодня. После финального свистка я подошёл к нему, и он поздравил меня, — приводит слова Месси журналист Давид Орштейн в Х.

Аргентины в 1/8 финала чемпионата мира сыграет с Египтом.

Месси смеётся во время досмотра в аэропорту