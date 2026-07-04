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Появились подробности по травме Джона Кордобы и его шансах сыграть на ЧМ

Появились подробности по травме Джона Кордобы и его шансах сыграть на ЧМ
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Журналист Пипе Сьерра сообщил о состоянии форварда сборной Колумбии Джона Кордобы, который получил повреждение в самом начале матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против сборной Ганы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 04:30 МСК
Колумбия
Окончен
1 : 0
Гана
1:0 Арьяс – 14'    

«Джон Кордоба почувствовал резкую боль. Это мышечная травма. С завтрашнего дня он будет обследоваться медицинским штабом сборной Колумбии. Там станет известна степень повреждения и будет решено, сможет ли он продолжить участие в чемпионате мира», — написал журналист на своей страничке в Х.

Встреча завершилась победой Колумбии со счётом 1:0, однако уже в стартовые минуты игры нападающий почувствовал резкую боль и был вынужден играть с дискомфортом.

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