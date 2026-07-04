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«Мы этого не ожидали». Григорян — о матче Аргентины с Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026

«Мы этого не ожидали». Григорян — о матче Аргентины с Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026
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Российский тренер Александр Григорян высказался по итогам матча 1/16 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Аргентины и Кабо-Верде. Южноамериканская команда одержала победу со счётом 3:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

«Сборная Аргентины показала, в чём она может быть уязвима. Оказывается, даже в таком важном матче аргентинцы могут расслабиться. Мы этого не ожидали. Тем более что нельзя назвать оборонительные действия игроков Кабо‑Верде безупречно выстроенными. Тем не менее игроки Кабо‑Верде показали цепкость и умение быстро лететь в контратаки. Однако я повторюсь, что близость сенсации в этом матче была обусловлена только расслабленностью аргентинцев», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

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