Александр Григорян спрогнозировал финалистов и победителя ЧМ-2026

Российский тренер Александр Григорян полагает, что в финале чемпионата мира — 2026 сыграют сборные Аргентины и Франции. Специалист также отметил, что победу в турнире одержат французы. В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию.

«В полуфиналах сыграют Франция — Испания и Бразилия — Аргентина. Между французами и испанцами очень сложный выбор, но я всё‑таки ставлю на выход Франции в финал. Аргентина, естественно, обыграет бразильцев. Получается повторение финала ЧМ‑2022: Франция — Аргентина. И на сей раз чемпионат мира выиграет новое поколение, а не Месси. Я сейчас говорю о Мбаппе. Франция станет чемпионом», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».