«Барселона» предложила «Манчестер Юнайтед» купить Жюля Кунде — TEAMtalk

«Барселона» предложила «Манчестер Юнайтед» приобрести защитника Жюля Кунде, сообщает TEAMtalk. Каталонский клуб рассчитывает получить за француза более £ 50 млн (€ 58,4 млн). Дополнительной финансовой нагрузкой для потенциальных покупателей может стать высокая зарплата игрока, которая, как утверждается, превышает £ 200 тыс. в неделю (около € 233 тыс.).

Несмотря на статус футболиста, на данный момент этот трансфер не является приоритетным для манкунианцев. Главной целью «Юнайтед» на остаток летнего трансферного окна остаётся укрепление центральной линии поля, а также поиск нового левого защитника.