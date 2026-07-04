Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» предложила «Манчестер Юнайтед» купить Жюля Кунде — TEAMtalk

«Барселона» предложила «Манчестер Юнайтед» купить Жюля Кунде — TEAMtalk
Комментарии

«Барселона» предложила «Манчестер Юнайтед» приобрести защитника Жюля Кунде, сообщает TEAMtalk. Каталонский клуб рассчитывает получить за француза более £ 50 млн (€ 58,4 млн). Дополнительной финансовой нагрузкой для потенциальных покупателей может стать высокая зарплата игрока, которая, как утверждается, превышает £ 200 тыс. в неделю (около € 233 тыс.).

Несмотря на статус футболиста, на данный момент этот трансфер не является приоритетным для манкунианцев. Главной целью «Юнайтед» на остаток летнего трансферного окна остаётся укрепление центральной линии поля, а также поиск нового левого защитника.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» нацелился на нападающего сборной Сенегала — TEAMtalk
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android