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Главное с ЧМ-2026 на 4 июля: очередные рекорды Месси и Аргентины, слёзы Салаха

Главное с ЧМ-2026 на 4 июля: очередные рекорды Месси и Аргентины, слёзы Салаха
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: определились все участники 1/8 финала, Месси побил собственный рекорд, Салах не сдержал слёз после выхода в 1/8 финала ЧМ, Анчелотти высказался о роли Неймара в сборной Бразилии на ЧМ и другое.

Главное с ЧМ-2026 на 4 июля:

  1. Полузащитник Египта Эмам Ашур отпраздновал гол походкой Макгрегора.
  2. Гарри Кейн рассказал о подъёме в своей карьере.
  3. Мохамед Салах не сдержал слёз после выхода Египта в 1/8 финала турнира.
  4. Месси обошёл Модрича по числу матчей за сборные – впереди только Роналду.
  5. Месси забил 20-й гол и обновил собственный бомбардирский рекорд.
  6. И вновь о Месси: аргентинец стал единоличным лидером гонки бомбардиров.
  7. Сборная Кабо-Верде вылетела с турнира, но ни разу не проиграла в основное время.
  8. «Не смирился с тем, что остаётся на скамейке». Анчелотти высказался о ситуации Неймара.
  9. Аргентина установила новый командный рекорд на чемпионатах мира
  10. Болельщики Аргентины и Кабо-Верде подрались во время матча своих сборных
  11. Стоимость билетов на матч Мексики и Англии выросла в 57 раз.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием встреч, которые пройдут сегодня – тут.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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