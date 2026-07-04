Главное с ЧМ-2026 на 4 июля: очередные рекорды Месси и Аргентины, слёзы Салаха

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: определились все участники 1/8 финала, Месси побил собственный рекорд, Салах не сдержал слёз после выхода в 1/8 финала ЧМ, Анчелотти высказался о роли Неймара в сборной Бразилии на ЧМ и другое.

Главное с ЧМ-2026 на 4 июля:

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием встреч, которые пройдут сегодня – тут.