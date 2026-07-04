Главное с ЧМ-2026 на 4 июля: очередные рекорды Месси и Аргентины, слёзы Салаха
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: определились все участники 1/8 финала, Месси побил собственный рекорд, Салах не сдержал слёз после выхода в 1/8 финала ЧМ, Анчелотти высказался о роли Неймара в сборной Бразилии на ЧМ и другое.
Главное с ЧМ-2026 на 4 июля:
- Полузащитник Египта Эмам Ашур отпраздновал гол походкой Макгрегора.
- Гарри Кейн рассказал о подъёме в своей карьере.
- Мохамед Салах не сдержал слёз после выхода Египта в 1/8 финала турнира.
- Месси обошёл Модрича по числу матчей за сборные – впереди только Роналду.
- Месси забил 20-й гол и обновил собственный бомбардирский рекорд.
- И вновь о Месси: аргентинец стал единоличным лидером гонки бомбардиров.
- Сборная Кабо-Верде вылетела с турнира, но ни разу не проиграла в основное время.
- «Не смирился с тем, что остаётся на скамейке». Анчелотти высказался о ситуации Неймара.
- Аргентина установила новый командный рекорд на чемпионатах мира
- Болельщики Аргентины и Кабо-Верде подрались во время матча своих сборных
- Стоимость билетов на матч Мексики и Англии выросла в 57 раз.
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием встреч, которые пройдут сегодня – тут.
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