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Лисандро Мартинес рассказал, как рождение дочери спасло его карьеру

Лисандро Мартинес рассказал, как рождение дочери спасло его карьеру
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Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Лисандро Мартинес рассказал, как переживал разрыв крестообразных связок.

«Я всерьез думал о завершении карьеры после того, как в прошлом году порвал крестообразные связки. Я просто больше не хотел страдать, понимаете? Я был на самом дне. Но затем родилась моя дочь, и это буквально всё уравновесило. Я видел, как моя жена рожала, какие колоссальные усилия она приложила, и сказал себе: «И как после этого я могу сдаться и не продолжить бороться?» — приводит слова Мартинеса Фабрицио Романо в социальной сети X.

В сезоне-2025/2026 Лисандро Мартинес принял участие в 19 матчах.

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