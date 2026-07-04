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Тренер сборной Канады Марш: у команды Марокко нет слабых мест

Тренер сборной Канады Марш: у команды Марокко нет слабых мест
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Главный тренер сборной Канады Джесси Марш поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Марокко. Встреча состоится 4 июля на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
04 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Канада
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Именно здесь [в 1/8 финала ЧМ] мы и ожидали оказаться, мы к этому стремились. Знаем, что сборная Марокко будет бороться на каждом шагу, у этой команды нет слабых мест. Нам следует качественно сделать то, в чём мы хороши. Посмотрим, поможет ли это в матче с таким соперником.

У нас нет особой мотивации заявлять, что на прошлом чемпионате мира мы проиграли именно Марокко, а теперь нужно исправлять свои ошибки. Сейчас всё по-другому. Наш соперник тоже стал другим, как и мы сами. Мы лишь хотим сделать всё возможное, чтобы получить желаемый результат.

Наш оппонент понимает, насколько этот момент важен. В ближайшем матче я ожидаю, что соперник покажет свою лучшую игру, ждать иного было бы безрассудно», — приводит слова Марша Reuters.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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