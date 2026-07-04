Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Балтике» рассказали о планах на летнее трансферное окно РПЛ

В «Балтике» рассказали о планах на летнее трансферное окно РПЛ
Комментарии

Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов рассказал о комплектовании команды в летнее трансферное окно.

— Ожидать ли болельщикам ещё новичков в команде?
— Состав «Балтики» укомплектован не до конца, мы ещё планируем трансферы на вход. Трансферы на выход зависят от предложения других клубов.

— Смотрите чемпионат мира? Нет ли там игроков, которых хотелось бы пригласить в «Балтику»?
— Игры смотрю по мере возможности. Конечно, когда наблюдаешь турнир такого уровня, выделить можно огромное количество талантливых футболистов. Но мы смотрим на свои реальные возможности, и у нашего спортивного отдела имеется список потенциальных новичков, над подписанием которых ведётся работа, — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Материалы по теме
Талалаев заявил, что «Балтика» показывает лучший футбол в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android