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Ибрагимович — австралийцу, не забившему пенальти: если нужен совет или помощь, я здесь

Ибрагимович — австралийцу, не забившему пенальти: если нужен совет или помощь, я здесь
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Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович обратился к защитнику сборной Австралии Лукасу Херрингтону, чей промах с пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Египтом привёл к вылету команды. 44-летний экс-футболист поддержал 18-летнего игрока и предложил ему свою помощь.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 21:00 МСК
Австралия
Окончен
1 : 1
2 : 4
Египет
0:1 Ашур – 13'     1:1 Хани – 55'    

«Я обращаюсь к Лукасу Херрингтону. Тебе 18 лет, ты ещё молод, и это только начало твоей карьеры. Решиться пробить этот пенальти — огромная смелость, не каждый бы так поступил. Друг мой, ты лучший, не слушай остальных. Пенальтискак лотерея: либо забиваешь и становишься героем, либо промахиваешься и чувствуешь себя ничтожеством. Но сам шаг вперёд говорит о мужестве. Я говорю Лукасу Херрингтону: если хочешь совета или помощи в чём-либо, я рядом», — приводит слова Ибрагимовича Fox Sports.

Херрингтон, представляющий «Колорадо Рэпидз», попал в перекладину в серии послематчевых пенальти. Австралия уступила Египту и завершила выступление на турнире. Ибрагимович завершил карьеру в 2023 году и сейчас выступает в роли эксперта на чемпионате мира.

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