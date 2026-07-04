Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рашфорд: я был чёток — хотел решить будущее до ЧМ, теперь — после

Рашфорд: я был чёток — хотел решить будущее до ЧМ, теперь — после
Комментарии

Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд заявил, что предпочитает отложить решение о своём клубном будущем до завершения чемпионата мира 2026 года. Ранее футболист рассчитывал урегулировать вопрос до старта турнира.

«Я был предельно ясен. Я хотел, чтобы любой переход был завершён до чемпионата мира. Если нет — хотел, чтобы он подождал до окончания. Я хочу полностью присутствовать в настоящем моменте. Мы боремся за нечто особенное», — приводит слова Рашфорда Daily Mail.

28-летний Рашфорд вернулся в «Манчестер Юнайтед» после аренды в «Барселоне». Каталонский клуб не стал выкупать игрока, а сам футболист не намерен переходить в другой клуб АПЛ. Его действующий контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2028 года. Сборная Англии продолжает выступление на чемпионате мира и готовится к матчу 1/8 финала с Мексикой.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Маркус Рашфорд готов остаться в «Манчестер Юнайтед» — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android