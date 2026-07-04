Рашфорд: я был чёток — хотел решить будущее до ЧМ, теперь — после

Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд заявил, что предпочитает отложить решение о своём клубном будущем до завершения чемпионата мира 2026 года. Ранее футболист рассчитывал урегулировать вопрос до старта турнира.

«Я был предельно ясен. Я хотел, чтобы любой переход был завершён до чемпионата мира. Если нет — хотел, чтобы он подождал до окончания. Я хочу полностью присутствовать в настоящем моменте. Мы боремся за нечто особенное», — приводит слова Рашфорда Daily Mail.

28-летний Рашфорд вернулся в «Манчестер Юнайтед» после аренды в «Барселоне». Каталонский клуб не стал выкупать игрока, а сам футболист не намерен переходить в другой клуб АПЛ. Его действующий контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2028 года. Сборная Англии продолжает выступление на чемпионате мира и готовится к матчу 1/8 финала с Мексикой.