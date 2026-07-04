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Деклан Райс играет на ЧМ-2026 через «ужасную боль» из-за травмы

Деклан Райс играет на ЧМ-2026 через «ужасную боль» из-за травмы
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Полузащитник сборной Англии Деклан Райс рискует здоровьем на чемпионате мира — 2026. У хавбека «Арсенала» диагностирована невралгическая боль, отдающая в нижнюю часть спины и заднюю поверхность бедра.

Из-за этого повреждения Райс не смог доиграть матч 1/16 финала со сборной ДР Конго (2:1) и попросил замену в компенсированное время. О состоянии полузащитника рассказал главный тренер англичан Томас Тухель.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДР Конго
0:1 Сипенга – 7'     1:1 Кейн – 75'     2:1 Кейн – 86'    

«Я спросил его о самочувствии. Он ответил: «Я могу играть ради команды, но мне ужасно больно». Если Деклан говорит вам, что ему ужасно больно, вы понимаете, что он действительно больше не может это терпеть», — приводит слова Тухеля BBC Sport.

Несмотря на серьёзный дискомфорт, ожидается, что Райс всё же сможет выйти в стартовом составе на матч 1/8 финала со сборной Мексики.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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