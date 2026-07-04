Деклан Райс играет на ЧМ-2026 через «ужасную боль» из-за травмы

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс рискует здоровьем на чемпионате мира — 2026. У хавбека «Арсенала» диагностирована невралгическая боль, отдающая в нижнюю часть спины и заднюю поверхность бедра.
Из-за этого повреждения Райс не смог доиграть матч 1/16 финала со сборной ДР Конго (2:1) и попросил замену в компенсированное время. О состоянии полузащитника рассказал главный тренер англичан Томас Тухель.
«Я спросил его о самочувствии. Он ответил: «Я могу играть ради команды, но мне ужасно больно». Если Деклан говорит вам, что ему ужасно больно, вы понимаете, что он действительно больше не может это терпеть», — приводит слова Тухеля BBC Sport.
Несмотря на серьёзный дискомфорт, ожидается, что Райс всё же сможет выйти в стартовом составе на матч 1/8 финала со сборной Мексики.
- 4 июля 2026
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