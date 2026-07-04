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Горецка не перейдёт в «Милан», «Ювентус» следит за ситуацией — Milan News

Горецка не перейдёт в «Милан», «Ювентус» следит за ситуацией — Milan News
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Полузащитник сборной Германии Леон Горецка этим летом не перейдёт в «Милан». Об этом сообщает Milan News со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Немецкий футболист поддерживал контакт с «россонери», однако перестановки в руководстве и на тренерской позиции в клубе ставят вероятность этого перехода под вопрос. В «Ювентусе» обсуждают возможность подписания контракта с Горецкой, но на данный момент туринский клуб не работает над этим активно.

Предыдущим клубом хавбека была «Бавария», 31-летний Леон Горецка выступал за мюнхенцев с 2018 года. С клубом он стал семикратным чемпионом Германии (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025, 2025/2026), трёхкратным обладателем Кубка Германии (2018/2019, 2019/2020, 2025/2026), четырёхкратным обладателем Суперкубка страны (2018, 2020, 2021, 2025), победителем Лиги чемпионов (2019/2020), Суперкубка УЕФА (2020) и клубного чемпионата мира (2020).

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