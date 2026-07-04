Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орельен Тчуамени пропустит матч с Парагваем в 1/8 финала ЧМ-2026 из-за травмы — RMC Sport

Орельен Тчуамени пропустит матч с Парагваем в 1/8 финала ЧМ-2026 из-за травмы — RMC Sport
Комментарии

Вице-капитан сборной Франции Орельен Тчуамени не сможет помочь своей команде в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 со сборной Парагвая, сообщает RMC Sport. Полузащитник «Реала» получил повреждение на предматчевой тренировке в пятницу.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Футболист почувствовал дискомфорт в области бедра, из-за чего тренерский штаб принял решение не рисковать его здоровьем. Ожидается, что на восстановление Тчуамени потребуется около четырёх дней. Если французы пройдут в четвертьфинал, он должен успеть вернуться в строй к игре 9 июля.

В стартовом составе сборной Франции на матч в Филадельфии Тчуамени, скорее всего, заменит Ману Коне.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Парагвай — Франция: во сколько начало матча 1/8 финала ЧМ-2026, где смотреть трансляцию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android