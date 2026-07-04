Орельен Тчуамени пропустит матч с Парагваем в 1/8 финала ЧМ-2026 из-за травмы — RMC Sport

Вице-капитан сборной Франции Орельен Тчуамени не сможет помочь своей команде в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 со сборной Парагвая, сообщает RMC Sport. Полузащитник «Реала» получил повреждение на предматчевой тренировке в пятницу.

Футболист почувствовал дискомфорт в области бедра, из-за чего тренерский штаб принял решение не рисковать его здоровьем. Ожидается, что на восстановление Тчуамени потребуется около четырёх дней. Если французы пройдут в четвертьфинал, он должен успеть вернуться в строй к игре 9 июля.

В стартовом составе сборной Франции на матч в Филадельфии Тчуамени, скорее всего, заменит Ману Коне.