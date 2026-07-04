В «Динамо» Мх не исключили приобретения участников чемпионата мира — 2026

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, возможны ли в клубе трансферы игроков, выступающих на чемпионате мира — 2026.

«Всё возможно. Работаем в трансферном направлении. Всё будет зависеть от бюджета, от того, что мы можем себе позволить. Бюджет на трансферы заложен небольшой, но он достойный для того, чтобы вести борьбу. Естественно, мы следим за игроками на чемпионате мира. На таких турнирах всегда появляется много игроков. Прекрасно смотреть футбол, а когда это твоя работа — это вдвойне прекрасно. У нас могут и уйти люди, которые были на ЧМ. Это процесс, который надо двигать дальше. Всё равно мы живём от того, какой у нас бюджет», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.