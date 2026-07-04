Российскому фанату с «пивной башней» дали визу в США после кражи паспорта в Мексике

Российский болельщик Антон Шаповалов, прославившийся на ЧМ-2026 «пивной башней» и видео с президентом ФИФА Инфантино, рассказал, как попал в неприятную историю и благополучно её разрешил.

«По пути от стадиона в Мехико в толпе болельщиков у меня вытащили из поясной сумки паспорт. Хорошо, что у меня был второй загранпаспорт — с канадской визой, по нему я смог съездить в Канаду на футбол. Но американская виза осталась только в украденном документе. Вообще россиянам их не выдают нигде, кроме Казахстана и Польши, но посольство США в Мехико вошло в положение. Моя жена и сын в тот момент находились в США, у меня на руках были билеты на игры, маршрут полностью распланирован и проплачен. Приняв во внимание все эти обстоятельства, мне одобрили так называемый emergency appointment — по нему в сжатые сроки рассматривают заявку и выдают новую визу, даже в странах, где это не положено. Для меня это стало сюрпризом, потому что все, к кому я обращался за советом, уверяли, что получить визу в Мексике — без вариантов. Но получилось! Новую американскую визу поставили во второй паспорт, и я полетел в Майами на матч Аргентины», — сказал Шаповалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).