Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всегда улыбаюсь во время исполнения национального гимна». Дезире Дуэ — о дебютном ЧМ

«Всегда улыбаюсь во время исполнения национального гимна». Дезире Дуэ — о дебютном ЧМ
Комментарии

21-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Дезире Дуэ не скрывает эмоций от дебюта на чемпионате мира — 2026.

«Честно скажу, я получаю огромное удовольствие от своего первого чемпионата мира. Думаю, каждый игрок, которому выпадает такой шанс, представляет собой чистую радость. Именно поэтому, когда команды отправляются домой, на лицах видно столько грусти и разочарования.

Это волшебный турнир, в котором мечтает выступить каждый. Я всегда улыбаюсь во время исполнения национального гимна, потому что я безумно рад быть здесь», — приводит слова Дезире Дуэ официальный сайт ФИФА.

В воскресенье, 5 июля, в 00:00 мск сборная Франции встретится с Парагваем в Филадельфии в 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Дуэ: конкуренция в атаке сборной Франции делает нас сильнее, я готов выйти и отдать всё
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android