«Всегда улыбаюсь во время исполнения национального гимна». Дезире Дуэ — о дебютном ЧМ

21-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Дезире Дуэ не скрывает эмоций от дебюта на чемпионате мира — 2026.

«Честно скажу, я получаю огромное удовольствие от своего первого чемпионата мира. Думаю, каждый игрок, которому выпадает такой шанс, представляет собой чистую радость. Именно поэтому, когда команды отправляются домой, на лицах видно столько грусти и разочарования.

Это волшебный турнир, в котором мечтает выступить каждый. Я всегда улыбаюсь во время исполнения национального гимна, потому что я безумно рад быть здесь», — приводит слова Дезире Дуэ официальный сайт ФИФА.

В воскресенье, 5 июля, в 00:00 мск сборная Франции встретится с Парагваем в Филадельфии в 1/8 финала чемпионата мира — 2026.