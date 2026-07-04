«Рома» может усилиться нападающим «Марселя» Гринвудом — Ди Марцио

«Рома» изучает возможность подписания нападающего «Марселя» Мэйсона Гринвуда. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Ранее стало известно, что провансальцам необходимо решить свои финансовые проблемы, коллектив был наказан Управлением по финансовому контролю клубов за несоблюдение правила о доходах от футбола в сезоне-2025/2026. Если «Олимпик» не выполнит целевой показатель в ближайшем сезоне, то ему может грозить исключение из еврокубков на три года.

В сезоне-2025/2026 Гринвуд забил 26 мячей и сделал 11 результативных передач в 45 сыгранных встречах. Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в € 55 млн.