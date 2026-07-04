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«Ребята сыграли фантастически». Тренер Колумбии Лоренсо — о победе над Ганой

«Ребята сыграли фантастически». Тренер Колумбии Лоренсо — о победе над Ганой
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Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо высказался после победы своей команды над сборной Ганы в 1/16 финала ЧМ-2026 (1:0). Единственный гол на 14-й минуте встречи забил колумбийский нападающий Джон Арьяс.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 04:30 МСК
Колумбия
Окончен
1 : 0
Гана
1:0 Арьяс – 14'    

«Правда в том, что ребята сыграли фантастически. Временами мы немного отступали назад, так складывалась игра. Гана — очень дисциплинированная команда, которая не только хорошо защищается, но и часто выходит в атаку через фланги, делает много навесов. Они немного усложнили нам задачу, у нас было шесть или семь шансов забить, однако мы не смогли ихх реализовать.

Люди, как всегда, поддерживали команду. Мы очень рады этому и надеемся, что дадим им ещё много поводов для празднования», – приводит слова Лоренсо Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В 1/8 финала турнира Колумбия сыграет со сборной Швейцарии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 23:00 МСК
Швейцария
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
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