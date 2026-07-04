«Мы знаем, через что вы проходите». Месси поддержал народ Венесуэлы после землетрясения

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Кабо-Верде (3:2) обратился со словами поддержки к жителям Венесуэлы, где произошло разрушительное землетрясение.

«Я хочу обратиться ко всем людям в Венесуэле. Мы знаем, через какой ужас они сейчас проходят. Хочу выразить поддержку всем тем, кто сильно страдает, тем, кто не может найти своих близких и живёт в полной неопределённости, не зная, что случилось или что будет дальше. Огромных сил всем им», — приводит слова Месси The Touchline.

Месси отметился голом и голевой передачей в этой встрече. Сборная Аргентины вышла в 1/8 финала, где встретится со сборной Египта.