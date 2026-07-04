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«Мы знаем, через что вы проходите». Месси поддержал народ Венесуэлы после землетрясения

«Мы знаем, через что вы проходите». Месси поддержал народ Венесуэлы после землетрясения
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Кабо-Верде (3:2) обратился со словами поддержки к жителям Венесуэлы, где произошло разрушительное землетрясение.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

«Я хочу обратиться ко всем людям в Венесуэле. Мы знаем, через какой ужас они сейчас проходят. Хочу выразить поддержку всем тем, кто сильно страдает, тем, кто не может найти своих близких и живёт в полной неопределённости, не зная, что случилось или что будет дальше. Огромных сил всем им», — приводит слова Месси The Touchline.

Месси отметился голом и голевой передачей в этой встрече. Сборная Аргентины вышла в 1/8 финала, где встретится со сборной Египта.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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